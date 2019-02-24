Иерусалим, 25 февраля, 2019, 02:23 — ИА Регнум. Варшавское заявление премьер-министра Израиля Бинямина Нетаньяху выявило существенный и важный момент позиции еврейского государства по вопросам исторической памяти. Почему историческая правда важнее сиюминутных тактических выгод для Израиля, рассказывает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Израиль

Польский закон о запрете упоминания поляков-коллаборационистов, запятнавших себя сотрудничеством с гитлеровцами во время Второй мировой войны, был негативно оценен в Израиле еще в момент принятия. Премьер-министр Нетаньяху упомянул этот закон, желая отметить тот позитивный момент, что до сих пор никто еще не был привлечен к суду в Польше после его принятия. Но даже такое осторожное высказывание вызвало бурю со стороны польских экспертов и политиков.

Под угрозу были поставлены не только отношения Израиля и Польши, но и между Израилем и всей Вышеградской четверкой, в которую, кроме Польши, входят также Венгрия, Чехия и Словакия. Тем не менее израильские политики поддержали даже более жесткую позицию по отношению к исторической правде, чем ее проявил премьер-министр — так, например, заместитель министра иностранных дел Исраэль Кац заявил о недопустимости искажения истории.

Зловещая роль антисемитски настроенных поляков, зверски убивавших евреев даже после окончания войны, это позорная страница польской истории, которую не удастся вычеркнуть замалчиванием, так что в споре между исторической правдой и политической выгодой Израиль решительно выбрал сторону правды.

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