Ярославль, 22 февраля, 2019, 14:54 — ИА Регнум. Руководитель ярославского союза пенсионеров Владимир Столяров предложил мэрии Ярославля провести фестиваль блошиного рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Фото страницы Натальи Никитиной в Facebook Блошиный рынок в Ярославле

Действующий неофициальный рынок на улице Кирпичной доживает последние дни: место отдано под застройку. Однако желающие и торговать, и покупать предметы старины и просто ненужные вещи, в городе есть.

«В европейских городах — например, в Париже, такие стихийные рынки организуются даже вдоль центральных улиц. В Италии с барабанным боем мэр Рима открывает ежегодно такой рынок. Почему бы и нам не организовать фестиваль, не привлечь заинтересованный народ, и сделать всё это официально», — сказал Владимир Столяров.

Свое предложение Столяров высказал заместителю мэра по вопросам социально-экономического развития Алексею Торопову. По словам Торопова, для рынка нужна площадка с местом для парковки автомобилей. Общественник и чиновник договорились осмотреть возможные места для блошиного рынка весной, когда растает снег.