Кронштадт, Санкт-Петербург, 22 февраля, 2019, 14:56 — ИА Регнум. В Кронштадте, в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» Западного военного округа, в качестве экспонатов появятся появится подлодка «Выборг» и ракетный экраноплан «Лунь». Кроме того, в парке будет создана монументальная «Аллея адмиралов». Об этом сообщило 22 февраля издание «Петербургский дневник» со ссылкой на директора парка Андрея Кононова.

Дарья Драй ИА REGNUM Эсминец «Беспокойный» в Кронштадте

По словам директора, согласно распоряжению правительства РФ, в структуру парка «Патриот» в Кронштадте включены Кронштадтское доковое адмиралтейство, комплекс зданий «Минного офицерского класса», Западная дамба Усть-Рогатки, Комплекс береговых батарей Кронштадтской крепости, Южная оградительная стенка с батареей «Князь Меншиков», а также форты «Кроншлот» и «Император Александр I» («Чумной»). Сейчас экспозиция парка находится в процессе формирования и развития.

Среди военных кораблей, уже ставших экспонатами парка, эсминец «Беспокойный» и ракетный катер «Р-47 Тамбовский комсомолец». Они пришвартованы в Усть-Рогатке.

«Скоро планируется к установке большая подводная лодка «Выборг», ракетный экраноплан «Лунь» и корабль-монитор «Стрелец», заложенный в 1863 году в серии кораблей, составивших на тот момент основу оборонительного броненосного флота на Балтике», — рассказал Кононов.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках парка «Патриот» в Кронштадте под открытым небом развернута выставка «Штурм гидрокосмоса», состоящая из шести глубоководных советских и российских аппаратов. Это самая крупная в мире экспозиция батискафов и малых подлодок.

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В кронштадтском парке «Патриот» намечено создание прогулочной зоны с «Аллеей адмиралов»: она ней появятся монументы 30 видных адмиралов российского флота, внесших большой вклад в развитие русского флота или совершивших великие географические открытия.

Также в парке появятся постоянно действующие выставки вооружения, военной и специальной техники морской авиации и береговых войск, многофункциональные учебно-тренировочные комплексы, музейные пространства и лекционные залы.

Кронштадтский парк «Патриот» начал создаваться в 2016 году. Пока официально он не открыт, но его различные площадки уже посетили десятки тысяч человек. Торжественное открытие парка может состояться на праздновании Дня ВМФ в июле 2019 года.

Пока площадки парка доступны посетителям бесплатно, в будущем билет по стоимости будет аналогичен подмосковному парку «Патриот» ВС РФ в Кубинке. Для школьников, ветеранов и других льготных категорий граждан вход в парк останется бесплатным.

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Напомним, по решению Минобороны РФ, в Кронштадте будет создан военно-морской кластер. Это предполагает передислокацию в Кронштадт военно-морских образовательных и научных учреждений Санкт-Петербурга, формирование на их базе единого центра подготовки кадров для ВМФ России.

Парк «Патриот» должен привлечь новых туристов в Кронштадт, помочь экономике города и создать новые рабочие места.