Москва, 22 февраля, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Распоряжение президента РФ Владимира Путина о запрете взыскания долгов с пенсий и социальных выплат совершенно обосновано и, скорее всего, в той или иной степени советующие меры будут приняты, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Федор Бронников. Старик-нищий (фрагмент). 1869

«Если же рассматривать объективно, — какие долги можно списывать с пенсионера или безработного, живущего на пособие?! Это не просто несправедливо, но и абсолютно бессмысленно. Так что идея, хоть и лежала на поверхности до того момента, как её озвучил президент, абсолютно правильная», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, исключающий принудительное списание задолженностей с выплат социального характера и пенсий. Закон вступит в силу с 1 июня 2020 года.

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