Москва, 22 февраля, 2019, 14:37 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия») допустил проверку Генпрокуратурой данных о сожжении верблюдов шаманами.

(сс) O12 Верблюд

«Мы направили соответствующий запрос в Генпрокуратуру», — рассказал Бурматов журналистам, указав на необходимость внимательно разбираться в ситуации.

По его мнению, нарушена статья 245 УК.

Отметим, что статья 245 УК предполагает наказание за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений, или из корыстных побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних.

Это деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой наказывается штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Обязательный признак преступления — мотив преступления. Он может быть хулиганский или корыстный.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, обряд, предполагавший сожжение пяти верблюдов, по словам его организаторов, был проведен, чтобы помочь народу России в непростое время. Сам обряд, которому ужаснулись не только зоозащитники, но и другие шаманы, называется Жэнтэнгэрияба.

Ритуальное убийство и сожжение пятерых верблюдов, организованное забайкальскими шаманами близ Ангарска (Иркутская область), заинтересовало следователей городской прокуратуры.