Степанакерт, 22 февраля, 2019, 14:24 — ИА Регнум. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта завершили свой региональный визит, посетив Армению и Азербайджан. Хотя посредники обычно посещают также Нагорный Карабах, на этот раз визит в Степанакерт не состоялся. Официальный Степанакерт, однако, не считает этот факт проблематичным.

azatutyun.am Давид Бабаян

По словам заместителя главы аппарата президента Нагорного Карабаха Давида Бабаяна, на этот раз необходимости в таком визите не возникло, поскольку на данном этапе сопредседатели готовят встречу лидеров Армении и Азербайджана.

«На этот раз визит в Степанакерт не запланирован, и такие случаи бывают. Вы знаете, что это принятая практика: когда сопредседатели Минской группы ОБСЕ посещают регион, они обязательно также посещают Республику Арцах (Нагорный Карабах — ред.), это принятая практика, это правильно, поскольку это логично, это отражает ситуацию и с политической, и с нравственной, и с правовой точек зрения. Но бывают случаи, когда они не приезжают, были случаи чисто технические, связанные с погодой, и бывают случаи, когда тематика другая, скажем, они обсуждают встречи руководителей и ответственных Армении и Азербайджана, подытоживают эти встречи. В данном случае не было необходимости в посещении Карабаха, поскольку тематика связана с подведением итогов встреч руководства Армении и Азербайджана и организацией новых встреч», — сказал Бабаян в эфире «Радио Свобода».

Он отметил, что не считает это проблемой и что карабахская сторона изначально бывает осведомлена обо всем.

На вопрос, возрастет ли в будущем вовлеченность Нагорного Карабаха в переговорный процесс, о чем периодически говорит премьер-министр Армении Никол Пашинян, замглавы аппарата президента Нагорного Карабаха ответил: «Мы изначально приветствовали этот подход, это важно и хорошо, что новые власти Армении также заявляют, что будут настойчиво пытаться и сделают все возможное, чтобы восстановить полноценный формат переговорного процесса. В то же время мы подчеркнули, что это сложная задача, требующая времени и усилий, особенно учитывая тот факт, что на этом пути есть только одно препятствие — неконструктивная, жесткая, антиармянская политика Азербайджана».

В ответ на вопрос о том, видит ли он сейчас какую-либо возможность того, что эта жесткая политика может измениться, Бабаян сказал: «Мы видим, что официальный Ереван никоим образом не ослабил свою настойчивость, мы должны продолжать наше дело, все равно альтернативы нет: Арцах рано или поздно восстановит свой статус как полноценная сторона переговоров».