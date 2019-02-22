В Ярославле реорганизуют «Дворец молодежи»
Ярославль, 22 февраля, 2019, 14:19 — ИА Регнум. В Ярославле «Дворец молодежи» объединят с «Ярославским областным молодежным информационным центром». Постановление об этом подписал председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Оба учреждения подчиняются департаменту по физической культуре, спорту и молодежной политики Ярославской области. Они являются государственными учреждениями. «Дворец молодежи» работает, в первую очередь, с самой молодежью — проводит фестивали, акции, на его базе существуют различные творческие студии. «Областной молодежный информационный центр» оказывает методическую поддержку такой работе. После слияния останется один «Дворец молодежи».
Видимо, объединение происходит в рамках оптимизации учреждений культуры и молодежной политики, число которых в регионе должно сократиться на 8,6%. Оптимизация уже начата в районах области — так в Переславле-Залесском объединяют в два учреждения дома культуры и библиотеки.