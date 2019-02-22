Ярославль, 22 февраля, 2019, 14:19 — ИА Регнум. В Ярославле «Дворец молодежи» объединят с «Ярославским областным молодежным информационным центром». Постановление об этом подписал председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yardm.ru Акция Дворца молодежи «День флага»

Оба учреждения подчиняются департаменту по физической культуре, спорту и молодежной политики Ярославской области. Они являются государственными учреждениями. «Дворец молодежи» работает, в первую очередь, с самой молодежью — проводит фестивали, акции, на его базе существуют различные творческие студии. «Областной молодежный информационный центр» оказывает методическую поддержку такой работе. После слияния останется один «Дворец молодежи».

Видимо, объединение происходит в рамках оптимизации учреждений культуры и молодежной политики, число которых в регионе должно сократиться на 8,6%. Оптимизация уже начата в районах области — так в Переславле-Залесском объединяют в два учреждения дома культуры и библиотеки.