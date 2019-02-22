Москва, 22 февраля, 2019, 14:09 — ИА Регнум. Для оживления экономики РФ нужно одновременно со стимулированием спроса создать соответствующее предложение, так как в противном случае не будет ничего, кроме вывоза капитала за рубеж, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM 22 февраля, комментируя новость о том, что жители РФ стали в 2018 году больше экономить на одежде, еде и развлечениях, и объясняя, как это могло бы отразиться на ситуации с внутренним совокупным спросом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

«В нашей стране ситуация в этом смысле сложная, — констатировал экономист. — Дело в том, что у нас значительная часть потребительской продукции, которая продаётся, — импортная. Поэтому сокращение спроса влечёт за собой падение ВВП, потому что падают доходы посредников, но, с точки зрения экономики, от этого ни жарко, ни холодно. Сыр у нас из пальмового масла, грубо говоря, импортный, а если говорить о зерне, то оно вроде бы наше, но посевное зерно во многом импортное, и при этом качество зерна низкое, из-за чего хлеб, который мы едим, в большинстве случаев со значительным количеством импортных добавок, разрыхлителей и прочего безобразия. И так далее. Про колбасу мы даже говорить не будем».

При этом Хазин подчеркнул, что для того, чтобы внутренний спрос поддерживал экономику, необходимо, чтобы он был направлен на товары, производимые в РФ.

«Но если вы через кредиты стимулируете покупки, скажем, бытовой техники, которая практически вся импортная, то ничего, кроме вывоза капитала, не будет, — констатировал экономист. — То есть нужно одновременно со стимулированием спроса создавать соответствующее предложение».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Хазина, в РФ налоговая, финансовая и бюджетная системы целенаправленно выстроены так, чтобы не допустить создания внутренних резервов роста.

«В стране шесть лет идёт экономический спад, — сказал Хазин. — Пять лет падает уровень жизни населения. Налоговая система и финансовая и бюджетная системы целенаправленно выстроены так, чтобы не допустить создания внутренних резервов роста».

Также отметим, что, согласно опубликованным РБК результатам исследования, проведённого экспертами компании Nielsen, в 2018 году в Российской Федерации сокращали свои расходы в целях экономии более 50% жителей страны.