Москва, 22 февраля, 2019, 13:46 — ИА Регнум. 28 февраля в творческом кластере «Красный октябрь» на Болотном острове в выставочном центре Red October состоится открытие выставки «Эльдорадо. Сокровища индейцев». Выставка завершит работу 23 июня.

Фонд «Искусство наций»

Это эксклюзивная коллекция артефактов, собранная за 8 лет фондом «Искусство наций» (Екатеринбург). Впервые в столице будут представлены уникальные экспонаты, объединившие историческое культурное наследие 10 государств Американского континента от Канады до Чили.

Перед открытием состоится пресс-конференция в информационном агентстве REGNUM на «Красном октябре». В ней примут участие:

Харин Алексей Анатольевич, президент группы «ГУТА»

Канавин Николай Игоревич, руководитель продюсерского центра PROLAB

Шадрин Александр Иванович, президент фонда «Искусство наций»

Норма Берта Пенсадо Морено, посол Мексики в РФ;

Стефан Жобен, поверенный в делах Канады в РФ;

Ершова Галина Гавриловна, руководитель учебно-научного Мезоамериканского центра им. Ю. В. Кнорозова

Беляев Дмитрий Дмитриевич, к. и. н., Мезоамериканский центр им. Ю. В. Кнорозова РГГУ.

Более полусотни специалистов принимали участие в подготовке выставки полутора сотен артефактов и произведений искусства, среди которых золотые и серебряные сокровища ацтеков и инков. Впервые у москвичей и гостей столицы появится возможность увидеть корону Найлампа, первого царя Андского народа ламбаеке, ритуальный нож ацтеков для человеческих жертвоприношений, священные картины шамана и вождя племени уичоль, а также родовой тотем индейцев Канадского побережья, который сделал вождь квакиутлей Кельвин Хант. Трехметровый экспонат из красного кедра весом полтонны прибыл прямиком из Ванкувера.

На период выставки организаторами также предусмотрены образовательные интерактивные программы, ориентированные на разные возрастные группы школьников и студентов вузов для подготовки по курсу мировой истории и культуры.

Все работы, представленные на выставке, являются достоянием России и после ряда выставок вернутся в Екатеринбург.