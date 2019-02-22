Москва, 22 февраля, 2019, 13:36 — ИА Регнум. Падение телерейтинга послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в Москве связано в основном с переходом аудитории в интернет, заявил 22 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оглашение послания Федеральному собранию

«Определенный сегмент уходит в интернет, этот процесс наблюдается во всех странах мира. Это вопрос, связанный с развитием общества и технологий», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, о падении телерейтинга свидетельствуют данные по Москве, при этом важно проанализировать цифры в целом по стране.

Напомним, ранее РИА Новости со ссылкой на исследование компании Mediascope сообщило, что в 2019 году послание президента посмотрели в среднем 868,4 тыс. жителей Москвы, тогда как в 2018 году их было 1,042 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе. Согласно Конституции, глава России должен выразить свою позицию по ключевым направлениям внутренней и внешней политики, а также огласить важнейшие решения, принятые им в соответствии со своими полномочиями.

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