Калуга, 22 февраля, 2019, 13:13 — ИА Регнум. На территории центрального городского рынка Калуги сегодня, 22 февраля открылась выставка, посвященная Тарусскому району. Мероприятие проходит впервые, в рамках проекта «Дни муниципальных районов Калужской области». Цель проекта — популяризация региональных товаров. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ООО «Центральный городской рынок Калуга», в работе выставки принимают участие производители птицы, мяса, сыра, хлеба, пива, керамики, кованых изделий, масла, сувениров, а также православной продукции из Тарусского района. Для желающих организован мастер-классы по ремеслу и изготовлению кондитерских изделий.

Фото пресс-службы ООО «Центральный городской рынок Калуга» Центральный рынок в Калуге

На выставке представлен Тарусский туристско-информационный центр, где у специалистов можно получить интересующую информацию о достопримечательностях и музеях района. В рамках мероприятия проходят выступления музыкальных ансамблей Тарусы и Калуги. Организатором проекта выступили министерство конкурентной политики региона совместно с розничным торговым предприятием.

Между тем, по информации областного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, за период с 13 по 20 февраля в магазинах федеральных сетей региона отмечалось незначительное увеличение цен на отдельные бакалейные товары (крупу гречневую, макаронные изделия), изделия колбасные, плодоовощную группу (морковь, огурцы, томаты, перец). По данным статистики максимальные цены среди соседних областных центров ЦФО в Калуге зафиксированы на колбасу вареную, масло сливочное, молоко питьевое пастеризованное.