Париж, 22 февраля, 2019, 13:14 — ИА Регнум. Согласно опросу французской исследовательской группе BVA Group, рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Эдуарда Филиппа остается стабильным в феврале, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

По данным исследования, 69% респондентов во Франции недовольны главой государства и 63% — премьер-министром страны.

Издание отмечает, что в феврале 2019 года популярность Эммануэля Макрона возросла среди социалистов на 15 пунктов (45%) и среди республиканцев на 2 пункта (32%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно опросу института общественного мнения во Франции, популярность президента страны Эммануэля Макрона выросла на шесть пунктов, достигнув 34%.