США борются с РФ и Китаем за Арктику, Киев — якобы за моряков: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 22 февраля, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- Вашигнтон против господства России и Китая в Арктике;
- Киев получил отказ ЕСПЧ на запрос по инциденту в Керченском проливе;
- Япония использует фразу «исконные территории», говоря о Курилах;
- Плахотнюка подозревают в незаконном выводе из России 37 млрд рублей;
- По газовому делу Арашукова арестован его зять — заочно.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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