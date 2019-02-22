Задержан замглавы отдела по борьбе с коррупцией МВД по РСО-Алании
Владикавказ, 22 февраля, 2019, 13:00 — ИА Регнум. В Северной Осетии задержан за крупную взятку высокопоставленный сотрудник полиции. Занимавший должность заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции полковник полиции Альберт Козонов пойман с поличным при получении 6,5 млн рублей, пишет «Интерфакс-Юг».
Задержание борца с коррупцией состоялось 21 февраля. Во время оперативных мероприятий был оцеплен целый квартал во Владикавказе от улицы Пушкинской до Ватутина, сообщают СМИ. При этом официальных комментариев о задержании полицейского пока нет. В управлении ФСБ республики отметили, что официальная информация появится только после вынесения процессуального решения.
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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году назначенный главой МВД по РСО-Алания генерал-майор Михаил Скоков заявил о своих планах искоренить коррупцию в системе МВД республики.
«Мы обязаны очистить свои ряды от недобросовестных сотрудников, порочащих честь российской полиции. Только так мы сможем искоренить коррупцию и поборы с граждан», — заявил о намерениях Скоков.