Москва, 22 февраля, 2019, 12:57 — ИА Регнум. Глава компании «Газпром нефть» Александр Дюков 22 февраля избран президентом Российского футбольного союза (РФС). Голосование по выборам президента РФС состоялось в гостинице «Лотте Отель Москва», на внеочередной конференции организации.

«Газпром нефть» Александр Дюков

Дюков единогласно был избран на эту должность на срок до 9 февраля 2021 года. Он являлся единственным кандидатом на пост главы РФС. Дюков был выдвинут 63 организациями — членами РФС.

Напомним, 19 декабря 2018 года с должности главы РФС ушёл Виталий Мутко.

Александр Дюков родился 13 декабря 1967 года в Ленинграде. С 2006 года возглавляет компанию «Газпром нефть», входящую в тройку крупнейших российских нефтяных компаний по объемам добычи нефти. Штаб-квартира компании находится в Санкт-Петербурге.

С 2008 по 2017 год Александр Дюков занимал пост президента петербургского футбольного клуба «Зенит». С 2014 года является членом исполкома РФС, возглавлял комитет программ развития футбола. Принимал участие в разработке стратегии развития российского футбола до 2030 года.

Одновременно 22 февраля, состоялись выборы нового состава Исполнительного комитета РФС.