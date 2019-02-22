Севастополь, 22 февраля, 2019, 12:33 — ИА Регнум. Правительство Севастополя готовит законопроект, благодаря которому в городе можно будет ввести в эксплуатацию около трёх десятков жилых домов. Об этом 22 февраля журналистам сообщил вице-губернатор Илья Пономарёв.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«В Севастополе 28 жилых домов, которые не могут ввести эксплуатацию из-за того, что выданная при Украине разрешительная документация не соответствуют российскому законодательству. Законопроект позволит регламентировать процедуру ввода такого рода жилья. Мы предложим рассмотреть его депутатам Законодательного собрания, чтобы решить проблемы сотен севастопольских семей, которые стали заложниками ситуации», — отметил чиновник.

Он также отметил, что закон позволит в дальнейшем принимать решения о вводе в эксплуатацию жилых домов без участия комиссии по градостроительной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Дмитрий Овсянников сообщал, что власти города пытались получить согласование Минстроя РФ на узаконивание этих домов, однако в федеральном министерстве на это не пошли.

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