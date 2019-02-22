Калуга, 22 февраля, 2019, 12:26 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов провёл 21 февраля личный приём граждан.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги провёл приём граждан

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, жительница дома №13 по площади Победы Нина Чистобаева обратилась по вопросу проведения капитального ремонта кровли. Дом был построен в 1965 году и ни разу не ремонтировался, кровля в значительной степени разрушена, что приводит к постоянным протечкам и размыванию швов.

На спецсчёте дома в Фонде капитального ремонта накоплено порядка миллиона рублей, но для капитального ремонт кровли требуется 4,5 миллиона. Заместитель начальника управления ЖХК Сергей Васильев рекомендовал жителям дома отказаться от спецсчёта и перейти в «общий котёл», что позволит включить дом в региональную программу капитального ремонта.

«В прошлом году в Калуге были проведены работы по капитальному ремонту на сумму порядка миллиарда рублей, — отметил Александр Иванов. — Программа капремонта на 2019 год утверждена, в ближайшее время будет сформирована и программа 2020 года, мы будем стремиться к тому, чтобы дом № 13 по Площади Победы был включён в план ремонта 2020 или 2021 года. Многое будет зависеть от лимитов финансирования, которые Фонд капитального ремонта выделит Калуге».

К главе городского самоуправления обратились жители деревни Секиотово. Их беспокоят значительные суммы платежей за электричество и регулярные перебои с электроснабжением, проблемы с работой общественного транспорта, уличным освещением и уборкой территории, вызывает недовольство жителей и слабое развитие социальной инфраструктуры.

«Городские власти не оставят без внимания жителей Секиотово, — заверил Александр Иванов. — В январе городской голова Дмитрий Разумовский встречался с активистами местной территориальной общины. Прозвучавшие предложения жителей по установке детской и спортивной площадок, ремонту колодцев в Можайском овраге и благоустройству самого оврага, ремонту остановочных павильонов на Секиотовском кольце и установке светофоров будут переданы в Городскую управу для дальнейшей реализации. Что касается высоких платежей за электричество и ненадлежащей работы по уборке территории, то соответствующим подразделениям Городской управы будет поручено разобраться в данном вопросе. Проблемы деревни Секиотово требуют комплексного решения, в ближайшее время мы обсудим этот вопрос с городским головой».

Жительница дома № 80 по улице Кирова Татьяна Гудкова обратилась по вопросу ремонта системы электроснабжения. Ранее в доме была произведена замена лифтов, в настоящее время требуется ремонт электрощитовых и проводки. Работы запланированы на 2021 год, но жителей беспокоит возможность коротких замыканий и пожара.

«Необходимо привести в порядок систему электроснабжения дома, — подчеркнул Александр Иванов. — Стоимость работ составит порядка 1,5 миллиона рублей, управлению ЖКХ необходимо проработать вопрос и постараться включить дом № 80 в программу капитального ремонт 2020 года».

Также недовольство жителей вызывают постоянно проезжающие по двору фуры одной из крупных торговых сетей, которые повреждают зелёные насаждения.

«Представитель торговой сети обещал мне, что жители не будут испытывать никаких неудобств, — рассказал Александр Иванов. — Было заявлено, что на дворовую территорию не будут заезжать грузовые автомобили, также было обещано асфальтирование и благоустройство двора. В ближайшее время я напомню руководству торговой сети о данных обещаниях».