Москва, 22 февраля, 2019, 12:21 — ИА Регнум. Заявлениями начальника штаба ВВС США Дэвида Голдфайна о новой стратегии ведения боевых действий ни в коем случае не следует пренебрегать. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 февраля заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя слова начальника штаба ВВС США о «скрытном вторжении» вглубь территории потенциальных противников, в частности Китая и России.

Виктор Говорков. Не балуй! 1947

«Слова начальника штаба ВВС США генерала Дэвида Голдфайна пропускать мимо ушей ни в коем случае нельзя. 135 миллиардов долларов — это три наших оборонных бюджета — планируется потратить, если называть вещи своими именами, на подготовку вторжения в Россию», — заявил Клинцевич.

Китай в одном ряду с Россией, по мнению сенатора, упомянут лишь «для порядка», и в действительности обращение адресовано только Москве. Тем не менее реализуемость озвученных планов весьма дискуссионна, отметил Клинцевич.

«Можно рассуждать о реальности подобных планов. Как мне представляется, ни о каком «скрытом вторжении» сегодня при наличии совершенных технических средств слежения в принципе не может быть и речи. Это — прошлый век. Но здесь важен сам факт: генерал своими заявлениями подтвердил наличие агрессивных планов США в отношении нашей страны», — подчеркнул он.

«По сути, их можно рассматривать как составную часть, как развитие концепции молниеносного глобального удара по России. А потому любые наши ответные действия совершенно оправданы», — заключил он.

Отметим, что ранее начальник штаба ВВС США, генерал Дэвид Голдфайн заявил о том, что Пентагон разрабатывает новую стратегию ведения боевых действий против России и Китая. Он, в частности, рассказал, что главная особенность этой тактики заключается в «скрытном вторжении» вглубь территории противника и нанесении удара по его слабым местам.