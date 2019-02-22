Санкт-Петербург, 22 февраля, 2019, 12:13 — ИА Регнум. Наибольшую динамику в сфере промышленного производства в Санкт-Петербурге показывает выпуск прочих (не автомобильных, — прим.) транспортных средств и оборудования, в том числе за счет увеличения объемов работ по строительству судов различного назначения. Об этом сообщили 22 февраля в комитете по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Адмиралтейские верфи

По итогам 2018 года индекс промышленного производства (ИПП) в этой сфере составил 132,1%, по сравнению с 2017 годом. Напомним, в целом по всем отраслям индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге составил 105% к уровню 2017 года, позволив городской промышленности выйти на докризисный уровень.

«Основным драйвером восстановления опережающих темпов роста стали инвестиции, объем которых в промышленность за последние три года составил более 300 млрд рублей», — отметили в комитете.

Хорошие показатели роста по итогам прошедшего года продемонстрировали отрасли производства электрического оборудования (116,8%), производства машин и оборудования (115,7%).

В автопроме ИПП составил 110,3%, причем не только за счет выпуска автомобилей, но также комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств. Всего по итогам 2018 года в Петербурге было произведено 376,7 тыс. легковых автомобилей, что на 8,5% выше значения 2017 года. В Северной столице выпускается каждый четвертый автомобиль, произведенный в России.

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Продолжалось активное развитие петербургского фармацевтического кластера, в составе которого — шесть предприятий. В 2018 году в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, ИПП составил 110,4%.

В то же время, по данным Петростата, в минусе по итогам 2018 года оказались производство текстильных изделий и изделий из кожи, бумаги и бумажных изделий, металлических изделий, металлургия и выпуск компьютерной техники.

Как уже сообщалось, в январе 2019 года ИПП в Петербурге составил 104,1%. Объемы производства промышленного комплекса города демонстрируют рост с 2016 года, опережая общероссийский показатель. По итогам 2018 года ИПП составил 105,0%,