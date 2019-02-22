Калуга, 22 февраля, 2019, 11:59 — ИА Регнум. В калужском регионе государственный контроль в области долевого строительства в 2018 году осуществлялся за деятельностью 86 застройщиков на 210 объектах, сообщает 22 февраля корреспондент ИА REGNUM по информации исполняющего обязанности начальника инспекции государственного строительного надзора Калужской области Андрея Шелкунова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

По его словам, застройщикам было выдано 36 предписаний, возбуждено 115 дел об административных правонарушениях, вынесено 114 постановлений, наложено штрафов на общую сумму более 4,7 миллионов рублей. Инспекции удалось добиться уменьшения числа «проблемных» жилых домов.

Всего в Калужской области поднадзорных строительной инспекции объектов в 2018 году насчитывалось порядка 625 (из них строящихся — 590), в том числе 190 — жилищного строительства.