В Калужской области за год ликвидировали 134 незаконные мусорные свалки
Калуга, 22 февраля, 2019, 11:57 — ИА Регнум. В Калужской области в 2018 году было ликвидировано 134 несанкционированные свалки общей площадью 28,2 тысячи кв. метров. Привлечено к административной ответственности 68 юридических, должностных и физических лиц. Общая сумма штрафов составила 1 млн 343 тыс. рублей, сообщает 22 февраля корреспондент ИА REGNUM по материалам публичного обсуждения результатов государственного экологического надзора за прошлый год.
Участники встречи под председательством руководителя Управления Росприроднадзора по Калужской области Ивана Глумова говорили об основных нарушениях, которые были выявлены в 2018 году. В частности, за минувший год специалистами было обследовано 3,5 тысячи контейнерных площадок региона, где выявлено 390 нарушений. Общая сумма штрафов составила более 1 млн рублей.
В 2019 году в рамках нацпроекта «Экология» в Калужской области будут реализовываться федеральные проекты «Чистая страна» и «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Их цель — ликвидация несанкционированных свалок и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда.
Напомним, до 2024 года в калужском регионе предстоит рекультивировать 63,5 га закрытых полигонов, на которых захоронено более 2 млн тонн отходов.