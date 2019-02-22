Калуга, 22 февраля, 2019, 11:57 — ИА Регнум. В Калужской области в 2018 году было ликвидировано 134 несанкционированные свалки общей площадью 28,2 тысячи кв. метров. Привлечено к административной ответственности 68 юридических, должностных и физических лиц. Общая сумма штрафов составила 1 млн 343 тыс. рублей, сообщает 22 февраля корреспондент ИА REGNUM по материалам публичного обсуждения результатов государственного экологического надзора за прошлый год.

Gtrk-kaluga.ru Мусорная свалка

Участники встречи под председательством руководителя Управления Росприроднадзора по Калужской области Ивана Глумова говорили об основных нарушениях, которые были выявлены в 2018 году. В частности, за минувший год специалистами было обследовано 3,5 тысячи контейнерных площадок региона, где выявлено 390 нарушений. Общая сумма штрафов составила более 1 млн рублей.

В 2019 году в рамках нацпроекта «Экология» в Калужской области будут реализовываться федеральные проекты «Чистая страна» и «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Их цель — ликвидация несанкционированных свалок и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда.

Напомним, до 2024 года в калужском регионе предстоит рекультивировать 63,5 га закрытых полигонов, на которых захоронено более 2 млн тонн отходов.