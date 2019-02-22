Москва, 22 февраля, 2019, 11:54 — ИА Регнум. В 2018 году в Российской Федерации сокращали свои расходы в целях экономии более 50% жителей страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса (FMCG).

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Кошелек

Так, 64% жителей страны в четвертом квартале прошлого года сократили траты на развлечения и одежду. По данным экспертов, в 2017 году на развлечениях экономили 57% респондентов, на одежде — 59%.

Траты жителей страны снизились и на другие категории товаров. 38% респондентов стали экономить на обновлении техники, 40% — на кафе и ресторанах, более 55% — стали выбирать более дешевые торговые марки.

Отмечается, что 84% жителей страны в связи с трендом на правильное питание изменили свои привычки в еде. При этом 73% опрошенных выражают готовность тратить больше финансовых средств на покупку полезных продуктов.

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