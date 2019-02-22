Москва, 22 февраля, 2019, 11:46 — ИА Регнум. Исключительная экономическая зона России в Арктике не является «ничьей», сотрудничать там Россия будет только с союзниками, а не с теми, кто пытается диктовать условия на чужой территории, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 22 февраля, комментируя заявления адмирала ВМС США Джеймса Фогго о «ничьей» Арктике.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Загребущие руки

Как сообщалось ранее, командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что «Арктика должна оставаться свободным и открытым пространством». «Русские считают Арктику своей территорией, на самом деле, это международная территория», сказал адмирал.

«Американцы в своём репертуаре: продолжают зариться на чужие территории. Вы слышали когда-нибудь, чтобы руководство России что-либо пыталось навязать американцам или их союзникам канадцам по их секторам Арктики? Ну, например, чтобы кто-то из российских официальных лиц объявил исключительную экономическую зону США в Арктике и тем более — их территориальные воды «ничьим водным пространством», в которое США обязаны предоставить нам «свободный доступ»?

Нет, конечно. Если и звучат предложения о необходимости сотрудничества в Арктике, то это предложения многостороннего свойства, нацеленные на развитие конструктивного равноправного сотрудничества всех государств, выходящих в Арктику, и шире — являющихся членами Арктического совета.

Поэтому если американцам так нравится слово «доминирование», то да, Россия всегда будет доминировать в своих территориальных водах, в своей исключительной экономической зоне, в своём арктическом секторе. Это доминирование основано на международном морском праве. А особые условия сотрудничества в этом районе у нас будут только с союзниками, с дружественно настроенными государствами и уж точно не с теми, кто нам что-то пытается диктовать.

Что же касается возрастающих масштабов разведки и учений альянса в Арктике, в частности, в норвежском секторе, то о качестве нашего ответа можно судить по нервной реакции на него стран НАТО. Значит, это адекватный ответ. Но силы в данном регионе, судя, в частности, по приведённому высказыванию американского адмирала, необходимо наращивать», — отметил Михаил Демурин.