Барнаул, 22 февраля, 2019, 11:45 — ИА Регнум. Алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин не удивлён тем обстоятельством, что Минпромторг и ФАС не узрели нарушений в продаже девяти яиц в упаковке. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM обнародованный ответ на запрос главе думского комитета по спорту Михаила Дегтярева, он пояснил:

Анна Рыжкова ИА REGNUM Яйца

«Формально — никаких нарушений. Да просто это давно известные обычные рекламные и маркетинговые технологии. Почему-то никто не обратил внимание, когда бутылки стали менее 0,5 литров. Уменьшили и объемы молочных пакетов, а вот тема девяти яиц почему-то взволновала общественное мнение. Хотя, например, есть и формат продажи яиц штучно… Кстати, давно нет и булок хлеба по одному килограмму».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев в ответе на запрос главы комитета по спорту Госдумы РФ Михаила Дегтярева отметил, что ведомство не нашло нарушений в реализации товаров в таре по девять яиц. Аналогичного мнения придерживается и заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, получивший копию запроса парламентария.

Вместе с тем, по мнению антимонопольщиков, подобные действия хозяйствующих субъектов могут нарушать нормы законодательства РФ о защите прав потребителей.