Санкт-Петербург, 22 февраля, 2019, 11:24 — ИА Регнум. В Петербурге продолжается расследование уголовного дела о незаконной организации азартных игр, в рамках которого несколько дней назад были задержаны 11 человек, проведены более 60 обысков.

Spb.sledcom.ru Незаконный игорный клуб

Как сообщили 22 февраля в Главном следственном управлении СКР Санкт-Петербургу, «установлены места хранения денежных средств, полученных от преступной деятельности на общую сумму более 16 миллионов рублей».

Напомним, массовые обыски и задержания по этому делу начались 13 февраля в разных районах города, где были обнаружены объединенные в сеть незаконные игровые клубы, замаскированные под офисы по покупке векселей с использованием специальной техники.

По версии следствия, преступная группа действовала с декабря 2014 года под руководством местной жительницы, 1971 года рождения, на территории 10 районов Санкт-Петербурга. Для этого было приобретено игровое оборудование и арендованы помещения.

Всем задержанным в ходе следственных действий избраны меры пресечения, предъявлены обвинения. Продолжается изучение предметов и документов, изъятых в ходе обысков, в частности, компьютерной техники, финансовой и прочей документации. Назначаются компьютерно-технические, финансово-экономические судебные экспертизы. Идет установление соучастников преступного бизнеса.