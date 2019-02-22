Севастополь, 22 февраля, 2019, 11:13 — ИА Регнум. В Севастополе состоялось Торжественное собрание ветеранских организаций Вооружённых сил и Военно-морского флота. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, мероприятие прошло 21 февраля в зале «Адмирал» гостиницы «Севастополь» при поддержке «Партии Дела».

пресс-служба Партии Дела Собрание ветеранов ВС и ВМФ РФ

Накануне стало известно, что департамент безопасности города Севастополя запретил «Партии Дела» проводить собрание в зале театра имени А. В. Луначарского, как это было заранее запланировано. Аргументировал свой запрет департамент нежеланием «раскачивать лодку в сложной политической ситуации города Севастополя», говорится в официальном письме на имя губернатора города Дмитрия Овсянникова, опубликованном на сайте «Партии Дела».

В итоге мероприятие было перенесено в гостиницу «Севастополь», а планируемый в его конце показ спектакля «Небесный тихоход» на время начала мероприятия. Впрочем, «перемена мест слагаемых» мало сказалась на численности гостей — всего в зале «Адмирал» гостиницы собралось более ста человек.

«Я надеюсь, что наш город ответит вам любовью и взаимностью», — так начала свою речь заслуженная артистка России Ольга Панкратова, ведущая Торжественного собрания ветеранских организаций.

Открывавший собрание ветеран Великой Отечественной войны, полковник Анатолий Галкин напомнил, что оно приурочено не только ко Дню защитника Отечества, но и к таким памятным датам, как сто первая годовщина создания Красной армии и пятилетие присоединения Крыма к России.

«Много совершено за это время героических поступков, многие из присутствующих здесь находились в горячих точках земного шара. Почтим же сейчас минутой молчания и скорби всех тех, кто не пришёл с полей», — призвал ветеран.

В заключение речи он продекламировал своё стихотворение, посвящённое подвигу красноармейцев на 35-й батарее (артиллерийское сооружение береговой обороны в Севастополе) в годы Великой Отечественной войны, а организаторы вручили ему памятный подарок.

Награжден в ходе мероприятия были и капитан 1 ранга Юрий Гуськов, командир сторожевого корабля «Беззаветный», который известен навалом на крейсер ВМС США «Йорктаун» 12 февраля 1988 года во время операции по вытеснению американских военных кораблей из территориальных вод СССР. Гуськову, а также Юрию Полуляху, легенде ВДВ, совершившему более 5000 прыжков с парашютом, представитель движения «Чести и Родина» полковник Владимир Петров вручил памятный орден «За верность долгу. Во славу Отечества».

Другая памятная дата собрания — 30-летие вывода советских войск из Афганистана. В честь этого юбилея ветеранам-афганцам были вручены памятные медали «30 лет вывода Советских войск из Афганистана». Ну, а 21 февраля 1784 года Екатерина II подписала указ о строительстве крепости и наименовании её Севастополем.

Об этом знаковом событии присутствующим напомнил лидер «Партии Дела» Константин Бабкин. Он отметил в своём выступлении, что в современном сложном мире важно защищать родину не только в военном смысле.

«Нужно защищать нашу историю, нашу культуру, и я хочу сегодня высказать слова благодарности и уважения жителям Севастополя за то, что они 28 лет вели борьбу по сохранению связей города с Россией, за то, чтобы называть его городом русских моряков. В феврале 2014 года, когда ещё ничего не было решено, мы, «Партия Дела», организовали митинг в Москве в поддержку востока Украины», — подчеркнул он.

Впереди ещё много работы, отметил Бабкин: необходимо поднимать свою экономику, добиваться того, чтобы «цвели сады и строились корабли».

«Это тоже определённая служба, которая требует мужества. Если мы сделаем так, что наша страна будет развиваться, будем создавать передовые машины, внедрять новейшие научные разработки, нам никто не будет страшен, и мы сможем защитить нашу страну и наших союзников», — заключил Бабкин.