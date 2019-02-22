«Белорусский» уголь для Украины: «Страшная сказка оказалась фейком»
Киев, 22 февраля, 2019, 11:24 — ИА Регнум. На Украине сегодня, 22 февраля, одной из главных тем дня являются поставки угля из Белоруссии, которая не имеет собственных месторождений.
Накануне «Радио Свобода» сообщила, что по официальной статистике Белстата, за прошлый год экспорт каменного угля на Украину вырос в 980 раз, антрацита — в 340 раз. И это при том, подчеркивается в материале, что в Белоруссии в принципе нет своих месторождений, кроме бурого угля. СМИ выражает мнение, что уголь, который покупает Украина, в РБ мог попасть из шахт на территории ДНР и ЛНР.
В цифрах белорусский экспорт каменного угля на Украину составил 588,5 тыс. тонн (0,6 тыс. тонн в 2017 году), антрацита — 102,2 тыс. тонн (0,3 тысячи тонн в 2017 году).
По состоянию на утро 22 февраля представители правительства Украины, министерства энергетики в частности, «сенсацию» от «Радио Свобода» пока не прокомментировали. Вместе с тем тема широко обсуждается в экспертных кругах.
«Чего только батька не развил в этой чудной стране. И креветки без моря выращивают, и бананы цветут, теперь вот нашли уголь антрацит и поставляют в Украину. 0,5 млн тонн, а украинская таможня даже не заметила», — иронизирует политолог Юрий Романенко.
«Общая сумма экспорта (угля Белоруссией — ред.) составила почти 75 млн долл. и большая его часть ушла именно к нам. В то же время, Беларусь «почему-то» продолжила импортировать уголь из РФ и Казахстана. И иногда, даже из Украины! Да, и у белорусов нет своих запасов каменного угля, только бурый. Похоже, уголь «как вода» всегда дорогу найдет… Ждем очередной опус (украинских властей — ред.) о том, как мы преодолели «угольную зависимость» и диверсифицировали источники поставок», — рассуждает экономист Алексей Кущ.
Вопрос с экспортом угля из Белоруссии не является сенсацией, так как об увеличении поставок энергетического и больше даже коксующегося угля было известно в течении всего прошлого года, — заявил в комментарии для ИА REGNUM украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук.
«Да, это реэкспорт. В данном случае российские компании не получают в достаточном объеме квоты на поставки угля в Украину напрямую, и гонят этот уголь транзитом через Белоруссию. Глобально никакого там ДНР ил ЛНР и в помине нет. Не исключено, что небольшая часть угля попадает из Донбасса в Белоруссию. Но не думаю, что это большие объемы. Просто для страшной сказки о белорусском угле добавили усилитель страха — Донбасс, неконтролируемые территории, ДНР-ЛНР», — отмечает специалист.
«При этом даже официально из 1,6 млн. т было 1,2 млн т привезено в Белоруссию из России. И кроме Украины, через Белоруссию поставляли уголь в Польшу — 260 тыс. тонн. При этом энергетического угля (еще один фактор, который указывает, что угля из ДНР-ЛНР там не может быть) было поставлено в Украину на 9 млн долл. Это именно антрацит — 120 тыс. тонн. А всего было поставлено в Украину на 50 млн долл. То есть страшная сказка на самом деле оказалась угольным «фейком», — продолжил свою мысль Корольчук.
В завершение эксперт напомнил, что по сути Белоруссия уже пять лет в самом широком смысле слова занимается посредничеством для Украины.
«Известно, что часть нефтепродуктов России идет в Украину через Минск. И никого это не напрягает… Не исключаю политического фактора в этой истории. Белоруссия сейчас находится на интересном этапе своего развития, отношений и с ЕС, и с Россией, а также выступает площадкой-посредником для переговоров по Донбассу. Конечно, такая история будет подрывать репутацию Минска», — резюмировал Юрий Корольчук.
ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальной информации, за 2018 год на Украину было импортировано угля на сумму 3,036 млрд долларов. Первое место в списке поставщиков с большим отрывом занимает Россия — угля у РФ было закуплено на 1,82 млрд долларов, что примерно составляет 60% всего импорта.
Осенью прошлого года премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что Украина заинтересована в дальнейшем участии в проектах по поставке сжиженного газа и угля из других стран, пока не покроет их дефицит собственными ресурсами.
«Что касается угля, мы будем покупать его у наших международных партнеров, пока мы не покрываем внутренний дефицит», — отметил глава правительства в одном из интервью.
В 2017 году министерство энергетики Украины планировало запретить ввоз угля из России, однако оказалось, что реальных альтернатив российскому топливу нет, и тему быстро закрыли.