Киев, 22 февраля, 2019, 11:24 — ИА Регнум. На Украине сегодня, 22 февраля, одной из главных тем дня являются поставки угля из Белоруссии, которая не имеет собственных месторождений.

skeeze В черной-черной шахте, черные-черные шахтеры...

Накануне «Радио Свобода» сообщила, что по официальной статистике Белстата, за прошлый год экспорт каменного угля на Украину вырос в 980 раз, антрацита — в 340 раз. И это при том, подчеркивается в материале, что в Белоруссии в принципе нет своих месторождений, кроме бурого угля. СМИ выражает мнение, что уголь, который покупает Украина, в РБ мог попасть из шахт на территории ДНР и ЛНР.

В цифрах белорусский экспорт каменного угля на Украину составил 588,5 тыс. тонн (0,6 тыс. тонн в 2017 году), антрацита — 102,2 тыс. тонн (0,3 тысячи тонн в 2017 году).

По состоянию на утро 22 февраля представители правительства Украины, министерства энергетики в частности, «сенсацию» от «Радио Свобода» пока не прокомментировали. Вместе с тем тема широко обсуждается в экспертных кругах.

«Чего только батька не развил в этой чудной стране. И креветки без моря выращивают, и бананы цветут, теперь вот нашли уголь антрацит и поставляют в Украину. 0,5 млн тонн, а украинская таможня даже не заметила», — иронизирует политолог Юрий Романенко.

«Общая сумма экспорта (угля Белоруссией — ред.) составила почти 75 млн долл. и большая его часть ушла именно к нам. В то же время, Беларусь «почему-то» продолжила импортировать уголь из РФ и Казахстана. И иногда, даже из Украины! Да, и у белорусов нет своих запасов каменного угля, только бурый. Похоже, уголь «как вода» всегда дорогу найдет… Ждем очередной опус (украинских властей — ред.) о том, как мы преодолели «угольную зависимость» и диверсифицировали источники поставок», — рассуждает экономист Алексей Кущ.

Вопрос с экспортом угля из Белоруссии не является сенсацией, так как об увеличении поставок энергетического и больше даже коксующегося угля было известно в течении всего прошлого года, — заявил в комментарии для ИА REGNUM украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

«Да, это реэкспорт. В данном случае российские компании не получают в достаточном объеме квоты на поставки угля в Украину напрямую, и гонят этот уголь транзитом через Белоруссию. Глобально никакого там ДНР ил ЛНР и в помине нет. Не исключено, что небольшая часть угля попадает из Донбасса в Белоруссию. Но не думаю, что это большие объемы. Просто для страшной сказки о белорусском угле добавили усилитель страха — Донбасс, неконтролируемые территории, ДНР-ЛНР», — отмечает специалист.

«При этом даже официально из 1,6 млн. т было 1,2 млн т привезено в Белоруссию из России. И кроме Украины, через Белоруссию поставляли уголь в Польшу — 260 тыс. тонн. При этом энергетического угля (еще один фактор, который указывает, что угля из ДНР-ЛНР там не может быть) было поставлено в Украину на 9 млн долл. Это именно антрацит — 120 тыс. тонн. А всего было поставлено в Украину на 50 млн долл. То есть страшная сказка на самом деле оказалась угольным «фейком», — продолжил свою мысль Корольчук.

В завершение эксперт напомнил, что по сути Белоруссия уже пять лет в самом широком смысле слова занимается посредничеством для Украины.

«Известно, что часть нефтепродуктов России идет в Украину через Минск. И никого это не напрягает… Не исключаю политического фактора в этой истории. Белоруссия сейчас находится на интересном этапе своего развития, отношений и с ЕС, и с Россией, а также выступает площадкой-посредником для переговоров по Донбассу. Конечно, такая история будет подрывать репутацию Минска», — резюмировал Юрий Корольчук.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальной информации, за 2018 год на Украину было импортировано угля на сумму 3,036 млрд долларов. Первое место в списке поставщиков с большим отрывом занимает Россия — угля у РФ было закуплено на 1,82 млрд долларов, что примерно составляет 60% всего импорта.

Осенью прошлого года премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что Украина заинтересована в дальнейшем участии в проектах по поставке сжиженного газа и угля из других стран, пока не покроет их дефицит собственными ресурсами.

«Что касается угля, мы будем покупать его у наших международных партнеров, пока мы не покрываем внутренний дефицит», — отметил глава правительства в одном из интервью.

В 2017 году министерство энергетики Украины планировало запретить ввоз угля из России, однако оказалось, что реальных альтернатив российскому топливу нет, и тему быстро закрыли.