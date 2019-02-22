Калуга, 22 февраля, 2019, 11:10 — ИА Регнум. В Калужской области общий объем выполненных дорожных работ в 2018 году составил 7,2 млрд рублей. Из них 4,1 млрд рублей — это средства регионального дорожного фонда, 2,9 млрд рублей — федерального бюджета, а 270 млн рублей получены из областного бюджета, сообщает 22 февраля корреспондент ИА REGNUM по информации министра дорожного хозяйства региона Ольги Ивановой.

Admoblkaluga.ru Дорожное строительство

По её словам, важным событием 2018 года для калужских дорожников стало завершение строительства Южного обхода Калуги с мостом через реку Оку. Реконструирована автодорога Малоярославец — Боровск — Кривское — Обнинск. На ремонт 56 км областных дорог было направлено 1,36 млрд рублей.

Участие в федеральной госпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2018 году позволило реконструировать подъезды к объектам сельхозпроизводства в Куйбышевском, Сухиничском и Ульяновском районах общей протяженностью 23 км. В 2019 году объем финансирования на эти цели из федерального бюджета составит 233,4 млн рублей. С привлечением средств регионального дорожного фонда планируется построить и реконструировать 23,6 км участков дорог к животноводческим комплексам и социальных объектам в Козельском, Мещовском, Перемышльском, Сухиничском, Спас-Деменском и Ульяновском районах.

Снижению общего количества ДТП на дорогах области способствовали мероприятия по устройству освещения и тротуаров в населенных пунктах. Свой вклад внесла и единая автоматизированная система фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. В 2018 году размер поступлений от штрафов за нарушения, зафиксированных данной системой, составил 556 млн рублей.

«В 2019 году расходы на дорожную отрасль региона утверждены в объеме 9,09 млрд рублей. На ближайшие пять лет намечена реализация мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С этой целью разработаны и утверждены региональные проекты «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». К концу 2024 года планируется увеличить долю региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 52,1%, долю дорог всех форм собственности, соответствующих нормативам, — с 49 до 85%, а также снизить в два раза по сравнению с 2017 годом количество мест концентрации ДТП», — подчеркнула калужский министр Ольга Иванова.

Напомним, Калужская область за последние шесть лет увеличила долю протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 50,5%, а сеть региональных дорог выросла на 126 км.