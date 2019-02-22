Ярославль, 22 февраля, 2019, 10:45 — ИА Регнум. Инициативная группа жителей города Тутаева Ярославской области письменно обратилась к главе района и депутатам муниципального совета городского поселения Тутаев с просьбой пересмотреть решение, которое ведет к потере жителями огородов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тутаев

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тутаевцам, арендующим у местной власти участки земли под огороды, начали поступать письма с уведомлением о расторжении договоров в одностороннем порядке.

«Просим вас обратить внимание, что за каждым договором — семьи тутаевцев, а это 1000−1200 человек. По многим участкам срок аренды был указан «бессрочный», и люди десятилетиями своими руками возделывали эту землю. Сегодня одним росчерком пера нас лишают законного права на заключение договоров аренды земли, предусмотренного Земельным кодексом РФ», — говорится в обращении.

«Огородничество» было исключено из основных видов разрешенного использования в правилах землепользования и застройки. Это произошло в 2018 году. Жители говорят, что о публичных слушаниях по этому вопросу сами огородники ничего не знали. На них пришли всего 11 человек.

Огородники просят провести процедуру заново и провести широкое общественное обсуждение этой инициативы.