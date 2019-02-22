Ангарск, Иркутская область, 22 февраля, 2019, 10:47 — ИА Регнум. Ритуальное убийство и сожжение пятерых верблюдов, организованное забайкальскими шаманами близ Ангарска (Иркутская область), заинтересовало следователей городской прокуратуры. Уведомление о начавшейся проверке факта жестокого обращения с животными размещено на официальном сайте областного ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео ритуального сожжения верблюдов Байкальские шаманы принесли в жертву пятерых верблюдов

Напомним, обряд с жертвоприношением верблюдов, по словам его организаторов, был проведен, чтобы помочь народу России в непростое время.

«Чем мы можем, как шаманы, как религиозные люди, своими молитвами помочь нашему государству, нашим людям, народу, населяющему нашу необъятную родину Россию, тем поможем», — заявил заместитель Верховного шамана России Артур Цыбиков. По его словам, животные были куплены для проведения именно этого ритуала в соседней Бурятии.

Сам обряд, которому ужаснулись не только зоозащитники, но и другие шаманы, называется «Жэнтэнгэрияба». На кадрах видеоролика с пометкой «не для слабонервных», видно, как люди вначале проводят животных через толпу, а затем появляются уже верблюжьи туши, лежащие на дровах. Участники действа (а это более 500 человек) складывают угощения прямо на убитых и разделанных животных, а затем получившуюся гору обливают чачей и предают огню.