Москва, 22 февраля, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Женщины-космонавты планируют выйти в открытый космос из Международной космической станции (МКС) 29 марта. Об этом 21 февраля сообщается в официальном блоге Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Выход в открытый космос

21 февраля американка Кристина Кох на пресс-конференции в Звездном городке объявила, что 29 марта она и Энн Макклейн выйдут из МКС в космос. Сейчас Кох находится на Земле. Она прилетит на МКС в середине марта. Макклейн ждет ее на МКС. Совместного выхода двух женщин в открытый космос в истории еще не было.

Запуск транспортного пилотируемого космического корабля «Союз МС-12» с русско-американским экипажем на борту запланирован на 14 марта с космодрома Байконур. Команда космонавтов состоящая из российского гражданина Алексея Овчинина и американских астронавтов Ника Хейга и Кристина Коха проведет на орбите 204 суток.

Напомним, первой женщиной-космонавтом, которая вышла из станции в открытый космос была Светлана Савицкая в 1984 году. Больше одних женщин за борт не выпускали.

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