Тула, 22 февраля, 2019, 10:33 — ИА Регнум. Административный иск к Тульской областной думе, оспаривающий положения регионального законодательства, ограничивающие торговлю пивом в жилых домах, направлен группой индивидуальных предпринимателей в Тульский областной суд.

Пиво

В иске, пишут «Тульские новости», содержится требование признать недействительным пункт 2 статьи 1 Закона Тульской области от 26 февраля 2018 г. № 9-ЗТО «О внесении изменений в статьи 4 и 7−1 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области». Данное положение запрещает на территории Тульской области продажу пива и пивных напитков в торговых объектах, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов и в помещениях, пристроенных к ним, в которые организован вход для покупателей со стороны двора и (или) торца дома, а также в помещениях, переведенных из жилых в нежилые, в многоквартирных домах, а также в розлив в торговых объектах, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов и в помещениях, пристроенных к ним. Закон вступил в силу в июне прошлого года. Рассмотрение дела назначено на 5 марта 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, решение по ограничению торговли пивом в жилых домах тульские депутаты приняли после многочисленных обращений жителей региона, жаловавшихся на антисанитарию рядом с «разливухами». Сами предприниматели оказались крайне недовольны решением депутатов.

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