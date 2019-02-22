Москва, 22 февраля, 2019, 10:20 — ИА Регнум. Арестован заочно Руслан Агоев — еще один из подозреваемых в участии в преступном сообществе, связанном с хищением газа на крупную сумму. Он приходится зятем советнику генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову, которого считают организатором этого сообщества.

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Решение об аресте принял Басманный суд Москвы. Кроме того, подозреваемый Агоев с конца 2018 года объявлен в международный розыск.

В настоящее время по делу о хищении газа на сумму более 30 млрд рублей проходят 10 человек. Кроме Рауля Арашукова и его сына сенатора РауфаАрашукова, арестованы также двоюродный брат сенатора Руслан Арашуков, исполнительный директор АО «Ессентукигоргаз» Алан Кятов, директор АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Игорь Травинов, заместитель директора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николай Романов, директор филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузер Хашукаев.

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Еще двое подозреваемых, кроме Руслана Агоева — и. о. исполнительного директора «Буденновскгазпромбытсервиса» Уали Евгамуков и исполнительный директор филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске Умар Калмыков — находятся в розыске.

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Как сообщало ИА REGNUM, советник генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков был арестован 30 января по подозрению в хищении газа у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей. По делу проходит также его сын Рауф Арашуков — сенатор от Карачаево-Черкесии. Следствие полагает, что Рауль Арашуков организовал преступное сообщество на Северном Кавказе и Юге России, участники которого, реализовывая преступные схемы, похищали голубое топливо.