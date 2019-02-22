Барнаул, 22 февраля, 2019, 10:19 — ИА Регнум. Вследствие нерентабельности многих сельских транспортных маршрутов в Алтайском края сложилась критическая ситуация в сфере пассажирских перевозок. Судя по информации из видеосюжетов ГТРК «Алтай», во многих населённых пунктах автобусы вообще не выходят, извозом занимаются случайные частники.

Анна Рыжкова ИА REGNUM В ожидании автобуса

К примеру, в посёлке Линёвский Смоленского района, чтобы дождаться заветной попутки, нужно простоять на дорожном перекрёстке полтора-два часа.

«Если машина едет — мы её останавливаем. Если там никого нет — возьмут тебя. А если нет — ещё стоишь. А если договариваешься с кем-то — это очень редко получается, то 500 рублей», — рассказала местная жительница Галина Шемонаева.

Но и в самом райцентре Смоленское ситуация немногим лучше: по селу курсирует частный автобус с фанерой вместо окна. А всё потому, что местное муниципальное автотранспортное предприятие закрылось ещё два года назад.

Аналогичная ситуация наблюдается в райцентре в Шипуново, где на весь район с многотысячным населением один частный перевозчик. Его маршрут пролегает всего в две географические координаты: Барнаул и Шипуново. Директор частного автотранспортного предприятия Василий Татаренков и рад бы помочь землякам, но всё упирается в отсутствие рентабельности.

Между тем алтайские законодатели ещё семь лет назад разработали программу по оказанию поддержки сельскому автотранспортному сообщению.

«Закладывалось на неё больше двух миллиардов рублей. Миллиард брали на себя сами перевозчики, еще 700 миллионов рублей должен был выделить край. Ещё 300 миллионов составляла доля софинансирования муниципальных бюджетов. На проект тогда не хватило политической воли, и он попросту лёг под сукно», — утверждает лидер некоммерческого партнёрства «Автомобильные перевозчики Алтая» Николай Орлов.

По его словам, теперь при анализе ситуации нужно учитывать, что в отсутствие программы поддержки износ подвижного состава в сёлах Алтайского края уже приблизился к катастрофическим 90%, а стоимость топлива только за 2018 год поднялась на 21%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, банкротства муниципальных автотранспортных предприятий в Алтайском крае происходят с завидной регулярностью, хотя это один из немногих российских регионов, где почти половина населения проживает в сёлах.

У жителей, по сути, не остаётся выбора: либо идти до райцентра десятки километров пешком, либо искать попутку. Как тут не вспомнить слова из песни Владимира Высоцкого: «Метро закрыто, в таксине содют».