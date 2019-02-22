Ярославль, 22 февраля, 2019, 09:48 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля прокомментировала информацию об «альтернативном меню» для начальной школы, в состав которого входят пицца, хот-дог и сосиска в тесте. Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 марта часть учеников начальной школы лишится 50-процентной скидки на питание.

City-yaroslavl.ru Пирожки в школе

Родителям, которые будут сами полностью оплачивать завтраки, предложили новый вариант «меню свободного выбора». Но городские власти говорят, что это вовсе не «меню для богатых». Приводим разъяснение по этому вопросу полностью:

В школах Ярославля действует единое меню, разработанное в соответствии с требованиями к детскому питанию и согласованное с Роспотребнадзором. С 1 января его стоимость установлена в размере 50 рублей. По Социальному кодексу Ярославской области установлены категории, которые имеют право на бесплатное питание и на частичную оплату. Так, родители учеников 1−4-х классов оплачивают питание частично, если доход на каждого члена семьи не превышает 15 975 рублей.

Также в школьных столовых работают буфеты, где продается выпечка и кондитерские изделия. Их дети могут приобрести самостоятельно. Альтернативным меню буфетная продукция не является. Это дополнительные позиции, которые ученики покупают по своему усмотрению. Чтобы не создавать очередей во время перемен, родители могут заранее заказать продукцию из буфета, работники кухни накроют столы для учеников младших классов заблаговременно. Информация о буфетной продукции доведена до сведения родителей.

В некоторых школах цена завтрака составляет более 50 рублей. В его основе общее для всех школ меню, дополненное какой-либо позицией: фрукт, выпечка и т. д. Дополнительная стоимость устанавливается только по согласованию с родителями. Организованного разделения на виды завтраков в школах Ярославля нет», — говорится в ответе мэрии Ярославля.

Иначе говоря, городские власти не считают «альтернативное меню» меню. По мнению мэрии, это — своего рода совместная закупка одинаковых продуктов в школьном буфете, которые будут выставляться на столы для тех детей, кто заранее это всё оплатит.

Почувствовать тонкую разницу с обычным школьным завтраком сможет лишь очень искушенный родитель.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM мама одного из учеников, после реакции СМИ администрация школы разрешила «нельготникам» выбирать способ питания. Они смогут также заказать «льготное меню», согласованное с Роспотребнадзором, — без пиццы и хот-догов.

«Ребенок может выбрать меню, согласованное с Роспотребнадзором, независимо от того, полностью родители оплачивают питание или частично. В школах Ярославля действует единое меню, при этом поставщик питания имеет право продавать в буфете продукцию, не противоречащую САНПиН. За организацию питания по закону «Об образовании» отвечает школа. По согласованию с родителями для удобства предложено заранее накрывать на столы блюда свободного выбора, чтобы дети успели поесть, но о введении нового меню речи не идет», — сказала директор департамента образования города Ярославля Елена Иванова.

ИА REGNUM будет следить за развитием событий.