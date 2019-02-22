Оренбург, 22 февраля, 2019, 09:46 — ИА Регнум. В Оренбургской области бушует метель. Из-за ухудшения погодных условий, низкой видимости введено ограничение движения транспорта с 313 по 405 км на трассе федерального значения М-2 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к Оренбургу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Brainparking.com Дорожный затор из-за снежной бури

Синоптики прогнозируют 22 февраля осадки и порывы ветра до 21 метра в секунду. Автоинспекторы рекомендуют автовладельцев по возможности отказаться от дальних поездок, а по городским улицам передвигаться на общественном транспорте.

Из-за снижения видимости на дорогах, увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных скоплениями легкового и большегрузного транспорта и увеличением количества крупных ДТП на участках с ограниченной видимостью, крутыми поворотами, спусками и подъёмами.

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