Москва, 22 февраля, 2019, 09:45 — ИА Регнум. Фьючерсы на нефть марки Brent продолжили торговаться вблизи верхней границы диапазона, хотя и закрылись с небольшим понижением на торгах 21 февраля. Сегодня, 22 февраля, котировки остаются в районе уровня $67 долларов за баррель, а ближайшее сопротивление проходит в области $67,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Примечательно, что после первоначальной хаотичной реакции на данные минэнерго США рынок довольно стойко перенес негативную статистику. На прошлой неделе добыча достигла нового рекордного максимума на уровне 12 млн баррелей в день после нескольких недель стагнации на отметке 11,9 млн. При этом запасы сырой нефти увеличились на 3,7 млн баррелей, что выше прогнозов и оценки API», — пояснил эксперт.

Отчасти отсутствие выраженной негативной реакции цен объясняется тем, что участники рынка давно были готовы к наращиванию добычи, а рост запасов тем более никого не удивляет. Но главный фактор, который помогает Brent удерживаться на плаву, заключается в ожиданиях снижения мирового предложения на фоне действий ОПЕК+ в рамках сделки, санкций США в отношении Ирана и Венесуэлы, а также потенциальных перебоев поставок в проблемных регионах.

«Своей реакцией на отчет из Штатов рынок показал, что готов к дальнейшему росту, который реализуется при появлении подходящего катализатора. В краткосрочной перспективе Brent, вероятно, продолжит «обхаживать» отметку $67 долларов. Перед наступлением выходных присутствует небольшой риск фиксации прибыли», — полагает Мащенко.

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