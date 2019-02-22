Вашингтон, 22 февраля, 2019, 09:42 — ИА Регнум. Министерство обороны Соединенных Штатов разрабатывает новую стратегию боевых действий против России и Китая, которая предполагает «скрытное вторжение». Об этом заявил начальник штаба Военно-воздушных сил США генерал Дэвид Голдфайн, говорится в статье Telepolis.

Троянский конь

По его словам, данную стратегию Пентагон начал разрабатывать в ответ на якобы поступающие «угрозы» со стороны Москвы и Пекина. Разработка стратегии займет порядка одного года, на нее будет потрачено $135 млрд, уточнил он.

«Это фундаментальное изменение, как в культурном, так и в техническом плане», — добавил Голдфайн.

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При этом автор статьи сравнил разрабатываемую в США новую стратегию с тактикой «троянского коня».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий Военно-морских сил США в Европе и Африке Джеймс Фогго заявил, что Соединенные Штаты Америки не позволят России и Китаю господствовать в Арктике и контролировать Северный морской путь.

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