Москва, 22 февраля, 2019, 09:38 — ИА Регнум. Рубль продолжил укрепляться 21 февраля, отправив доллар к минимумам начала февраля в районе 65,30 руб. После пробоя отметки 65,50 руб. пара рубль/доллар расчищает себе путь к уровню поддержки 65 руб., отметив пятый день снижения кряду, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«На Форексе доллар ведет себя неоднозначно и относительно спокойно, не пользуясь особым спросом, что уже позитивно для рубля. Нефть при этом удерживается на высоких отметках, игнорируя новые рекорды по добыче в США. Все это вкупе с налоговым периодом в РФ обеспечивает российской валюте устойчивые позиции благодаря некоторому затишью на санкционном фронте», — пояснил эксперт.

Угроза введения новых санкций в целом, конечно, неблагоприятна для рубля и российских активов в целом. Однако ограничения могут оказаться не такими «драконовскими», как многие опасались ранее. Спад напряженности в этом контексте вкупе с надеждами на прекращение торговой войны между США и Китаем приносит свои плоды, особенно на фоне угасшего спроса на доллар.

«Однако это не значит, что в ближайшее время пара сможет пробить отметку 65 руб., поскольку игроки все еще соблюдают осторожность в отношении активов РФ в целом. При этом в случае благоприятного сочетания факторов попытки тестирования уровня 65,30 руб. не исключены. В краткосрочной перспективе торговый диапазон, скорее всего, будет ограниченным», — считает Николаев.

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