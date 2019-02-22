Глава NASA о запуске лунного аппарата: «Исторический шаг для всех наций»
Вашингтон, 22 февраля, 2019, 09:20 — ИА Регнум. Успешный запуск первого частного аппарата к Луне является «историческим» событием. Об этом сообщил директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн на странице в соцсети Twitter.
«Это исторический шаг для всех наций и частной космической отрасли», — написал Брайденстайн.
Глава NASA также поздравил в связи с успешным запуском коммерческого аппарата компанию SpaceIL и Израильское космическое агентство.
Напомним, 22 февраля 2019 г. американская компания SpaceX вывела в космос лунный космический аппарат «Берешит», принадлежащий израильской компании SpaceIL.
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