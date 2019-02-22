Эрбиль, Ирак, 22 февраля, 2019, 09:19 — ИА Регнум. По данным правительства Иракского Курдистана в регионе проживает порядка 1 млн 500 тыс. беженцев на содержание которых уходит порядка $2 млрд в год, сообщает 22 февраля Kurdistan24.

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Также отмечается, что поток беженцев не иссяк и в 2019 году, так как люди по-прежнему покидают свои дома в целях безопасности, а также ввиду тяжелых экономических трудностей.

Поток перемещенных лиц усугубил финансовую ситуацию в Иракском Курдистане, которая также отягощается борьбой с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, иракские курды ведут активную борьбу с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и внесли серьезный вклад в фактическое уничтожение преступной группировки.

Курдские пешмерга обладают высокой боеспособностью, что делает их вклад в общую победу особенно ценным.