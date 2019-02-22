Оренбург, 22 февраля, 2019, 09:10 — ИА Регнум. В Оренбургской области губернатор Юрий Берг заявил на заседании комиссии по пропуску весеннего паводка 2019 года, что по каждому населённому пункту и объекту необходимо ориентироваться на самый неблагоприятный сценарий прохождения паводка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Оскар Клод Моне. Паводок. 1896

«На сегодняшний день наша важнейшая обязанность — объединить все силы и средства, скоординировать действия, предупредить возникновение чрезвычайных паводковых ситуаций», — сказал глава региона.

Он подчеркнул, что главам муниципалитетов необходимо активизировать уборку от снега, льда с улиц и придомовых территорий, организовать расчистку ливнёвок, водостоков и водоотводов. В зонах возможного затопления принять защитные меры конкретно по каждому находящемуся там домовладению, по каждому объекту экономики и социальной сферы.

Директор департамента пожарной безопасности и гражданской защиты области Игорь Слепцов отметил, что в зоне непосредственного риска весеннего подтопления находится 230 населённых пунктов, а более 20 населённых пунктов практически ежегодно изолируются паводковыми водами.

Напомним, что с 19 февраля в Оренбурге введён режим ЧС. Причиной стали мощные снегопады, которые продолжаются по сей день. Техника с трудом справляется с расчисткой дорог. Перед муниципалитетом стоит задача ликвидировать последствия обильных осадков, чтобы город «не поплыл» с приходом весны и потеплением.