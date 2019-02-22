Иркутск, 22 февраля, 2019, 09:14 — ИА Регнум. Впервые с начала эпидемии в Иркутской области отмечается значительный спад новых инфицирований вирусом иммунодефицита, сообщает Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

ВИЧ.РФ Борьба с ВИЧ

«Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в 2018 году снизилась на 12,7%. В абсолютных цифрах новых диагнозов стало меньше, чем в 2017 году, на 496 случаев», — поясняют медики.

По их мнению, улучшению ситуации способствовало усиление всеобщего информирования о проблеме, расширение профилактических акций как для всего населения, так и в уязвимых группах.

«Смертность от болезней на фоне ВИЧ-инфекции и СПИДа упала на 28,4%. Всё это доказывает, что проблема ВИЧ-инфекции в обществе решаема: важна только политическая воля и решимость ответственных лиц, их готовность к долгой и целенаправленной работе», — отметила главный врач центра СПИД Юлия Плотникова.

По её оценке, во многом работе способствовало снижение стоимости лечения одного нового больного ВИЧ-инфекцией жителя региона за счёт импортозамещения и локализации производств лекарств в Иркутске. Так, цена годового запаса препаратов для человека, который начинает приём антиретровирусной терапии, сейчас снижена до 12 000 рублей.

По данным федерального регистра пациентов, сейчас в Иркутской области проживает 28 800 человек с вирусом иммунодефицита. В 2018 году чаще всего (в 1497 случаях) вирус выявлялся в возрастной группе 30−39 лет. Также известно, что 55,2% социально значимых диагнозов ставили мужчинам, 44,8% — женщинам.

Напомним, ранее Минздрав РФ извещал, что Сибирский федеральный округ лидирует по количеству впервые выявленных в 2017 году случаев заболевания ВИЧ-инфекцией.

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Вместе с тем, за последние два года в Иркутской области доведены до суда по меньшей мере пять уголовных дел об умышленном заражении ВИЧ.