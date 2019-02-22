Каракас, 22 февраля, 2019, 09:08 — ИА Регнум. 21 февраля в Венесуэлу прибыли 7,5 т медикаментов из России. об этом сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро, сообщает агентство Agencia Venezolana de Noticias.

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«Сегодня в Венесуэлу прибывает очень важная партия медикаментов. Прибывают 7,5 т медикаментов из России, чтобы удовлетворить потребность в лекарствах», — сказал президент.

Он добавил, что груз доставляется воздушным транспортом в рамках технического сотрудничества с Россией и Панамериканской организацией здравоохранения. Лекарства будут поступать каждую неделю, и правительство Венесуэлы будет за них расплачиваться.

Николас Мадуро отметил, что его страна располагает поддержкой таких серьезных союзников, как Панамериканская организация здравоохранения, Куба, Россия, Китай, Турция, Индия и Палестина. Они помогут Венесуэле решить проблему нехватки медикаментов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Венесуэлы подчеркивало, что страна не получает гуманитарной помощи из России. Она закупает российские товары в рамках коммерческих контрактов.