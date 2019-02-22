Кемеровская область, 22 февраля, 2019, 08:31 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв прокомментировал ситуацию с угольной пылью и чёрным снегом в Киселёвске, что вызывает недовольство жителей города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

«С мэром Максимом Шкарабейниковым обсудили проблемы города. Они налицо. Стоит только въехать в Киселёвск — снег везде чёрный. Объехали объекты, загрязняющие город. Прежде всего, это погрузочные станции, обогатительные фабрики и котельные. На улице встретил жителей района Афонино. Они уверены, что причина чёрного снега под их окнами — погрузочная станция обогатительной фабрики. Приехали на предприятие вместе с людьми. Выяснилось, что углевозы ездят сюда по дорогам общего пользования, также на предприятие ещё не пришло оборудование для подавления пыли», — написал Цивилёв на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». — Угольщики пообещали снизить объёмы переработки, пока оборудование не поступит. Углевозы в город больше не выпустят. Ещё ряд предприятий, которые мы сегодня объехали, не выдерживают никакой критики. Иначе как экологическим беспределом их работу не назовёшь. Все документы по ним передали в надзорные органы».

Напомним, ранее жители Киселёвска пожаловались на чёрный снег. Вину за это горожане возложили на обогатительную фабрику «Черкасовская». Позже на пресс-конференции заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов заявил, что не только обогатительная фабрика вносит свою лепту, но «есть угольные котельные, есть транспорт, рядом работающие предприятия». Влияют и неблагоприятные метеоусловия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале февраля велась речь о том, чтобы на законодательном уровне запретить перевозить уголь по дорогам Новокузнецка.

По слова губернатора, «процесс погрузки угля и его перевозка по дорогам Новокузнецка наносит значительный урон экологической обстановке».

Сергей Цивилёв поручил руководству Новокузнецка совместно с ГИБДД на правовом уровне отработать вопрос введения запрета или ограничения въезда и движения грузовиков, перевозящих уголь, по городу,