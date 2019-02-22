Якутск, 22 февраля, 2019, 08:33 — ИА Регнум. Активисты из Якутии решили отблагодарить создателей сериала «Игра престолов», вручив им уникальный «Оскар». Статуэтка будет сделана в форме Эллея, первопредка народа саха, основателя главного якутского праздника Ысыах, её оформят в стиле «Игры Престолов», сообщила корреспонденту ИА REGNUM представитель инициативной группы Татьяна Егорова.

Михаил Потапов Ленские столбы

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В 2016 году авторы этой идеи уже дарили Эллея актёру Леонардо Ди Каприо. Тогда якутский герой был сделан из серебра и держал в руках национальный сосуд для кумыса чорон.

«Теперь мы собрались старой командой, начали работать, и уже к нам присоединилось очень много заинтересованных лиц, которые хотят принимать участие в этом проекте, — рассказала Татьяна Егорова. — И мы уже конкретно думаем над созданием нового образа. Персонаж будет тот же — якутский Эллей, но он уже будет оформлен в стилистике «Игр престолов». Почему мы взялись за реализацию этого проекта? Потому что, как и по всему миру, в Якутии очень много фанатов «Игр престолов». В республике есть такой природный объект — Ленские столбы. Это огромная каменная гряда, и она фактически один в один похожа на стену из «Игр престолов». У нас даже есть такой лозунг: «Мир, без паники! Стена стоит и будет стоять, пока здесь живём мы!». Мы себя называем стражи Севера, и наш Оскар будет в образе стража Севера, который охраняет эту стену. Мы не знаем развязки сериала, и это нас интригует, но у нас есть такой положительный посыл, что стена всё-таки не падёт, стена стоит и будет стоять, и всё будет порядке».

Михаил Потапов Ленские столбы

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По словам Татьяны Егоровой, в этот раз статуэтка будет уже достаточно сложная по технологии изготовления. Для создания нового «Оскара» потребуется резьба из мамонтовой кости и железная ковка, материалами будут также серебро и, возможно, драконий камень.

«Посмотрим, как получится. Есть уже люди, готовые сдать серебро. Уже многие присоединяются к процессу изготовления статуэтки», — отметила Татьяна Егорова.

Эллей будет выполнен в соответствии с образом главного героя сериала — Джона Сноу. На статуэтке будет плащ ворона. Изготовит якутский народный «Оскар» для создателей «Игры престолов» будет скульптор Николай Чоччасов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Николай Чоччасов изготовил якутский «Оскар» для Леонардо Ди Каприо, статуэтку назвали «Говорящий со звёздами». На создание Эллея ушло почти 1,4 кг серебряных украшений, которые организаторам проекта передали 144 жителя Якутии. В руках «Оскар» держал золотой ритуальный сосуд чорон.