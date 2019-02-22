Москва, 22 февраля, 2019, 08:15 — ИА Регнум. Авиакомпания «Аэрофлот» отменила сегодня, 22 февраля, 15 рейсов из московского аэропорта «Шереметьево» из-за чистки взлетно-посадочных полос, сообщается на сайте перевозчика.

Дарья Антонова ИА REGNUM В ожидании рейса

Так, были отменены рейсы из Москвы в Пермь, Уфу, Архангельск и Гамбург (Германия). Также отменены рейсы в Москву из Перми, Архангельска, Уфы, Сыктывкара, Нижневартовска, Франкфурта-на-Майне (Германия), Лондона (Великобритания), Бухареста (Румыния), Болоньи (Италия), Еревана (Армения) и Будапешта (Венгрия).

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля в Москве было отменено и задержано более 60 авиарейсов на фоне ухудшения погодных условий. По данным синоптиков, 22 февраля в столице ожидается нежная погода с метелью, ветер северный 8−13 м/с, местами с порывами до 15−20 м/с.

В Центре организации дорожного движения Москвы рекомендовали автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте в связи с сильным снегопадом и метелями в столице.

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