Москва, 22 февраля, 2019, 08:09 — ИА Регнум. Еще одна дивизия в дополнение к имеющимся четырем появится в российских Воздушно-десантных войсках (ВДВ) до 2025 года. Об этом рассказал командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков в интервью газете «Красная звезда».

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«Боевой состав войск (ВДВ) будет включать пять дивизий, — сказал Сердюков. — Четыре десантно-штурмовые бригады».

Генерал-полковник добавил, что в боевом составе ВДВ также будут артиллерийская бригада, военные учебные заведения и воинские части обеспечения.

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