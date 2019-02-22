Иркутск, 22 февраля, 2019, 08:12 — ИА Регнум. В Иркутской области, близ Ангарска, байкальские шаманы провели обряд, которому ужаснулись не только зоозащитники, но и другие шаманы. Как сообщает «КП-Иркутск», в ходе обряда «Жэнтэнгэрияба» участники действа (более 500 человек) под звуки бубнов вместе с другими подношениями сожгли пятерых верблюдов.

Цитата из видеоролика о шаманском обряде под Ангарском Ритуал принесения в жертву верблюдов, который провели байкальские шаманы

На кадрах видеоролика с пометкой «не для слабонервных», посвящённого этому событию, видно, как животных вначале проводят через толпу людей, а затем появляются уже верблюжьи туши, лежащие на дровах. Прямо на них складывают угощения, а затем получившуюся гору из верблюдов и сладостей обливают чачей и предают огню.

Цитата из видеоролика о шаманском обряде под Ангарском Ритуал принесения в жертву верблюдов, который провели байкальские шаманы

«Христианская вера молится в церквях, храмах. Другие наши конфессии молятся тоже по-своему, а мы, шаманы, — тоже по-своему это всё делаем. Мы для себя приняли решение, что чем мы можем, как шаманы, как религиозные люди, своими молитвами помочь нашему государству, нашим людям, народу, населяющему нашу необъятную родину Россию, тем поможем.

Мы проводим этот молебен — от чистого сердца, от души, сохраняя и возрождая традиции. Мы восстанавливаем те незыблемые культурные ценности, которые приведут к возрождению, восстановлению, нашего большого государства», — пояснил заместитель Верховного шамана России Артур Цыбиков.

Цитата из видеоролика о шаманском обряде под Ангарском Заместитель Верховного шамана России Артур Цыбиков

Многие зоозащитники возмутились такому обряду. И шаману Артуру начали приходить гневные сообщения от желающих «разобраться»: многие считают, что это дикость и пережитки прошлого. А у шаманов свое мировоззрение, они верят, что это лучшее подношение богам.

Как выяснилось, верблюдов для заклания байкальские шаманы приобрели в соседней Бурятии, где существует ферма по их разведению.

«С нами связался человек из Бурятии, который разводит верблюдов, и сказал, что сейчас начнется весенний гон. Верблюды станут агрессивными, и многих придется забить. Предложил купить для ритуала. Я тогда подумал, что это знак, и выкупил животных», — пояснил Артур Цыбиков.

Цитата из видеоролика о шаманском обряде под Ангарском Байкальские шаманы

По его словам, ритуал был проведен, чтобы помочь народу в непростое время, и что у шаманов всегда, чтобы задобрить духов, принято подносить только самые ценные дары.

Бурятская шаманская организация осудила такое жертвоприношение.

«Налицо проявление богозначимости, сектантства, обман верующих», — заявили в шаманском центре «Тэнгэри».

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Но Артур Цыбиков объяснил неприятие тем, что школы шаманства бывают разные. К примеру, сам он родом из племени хангударов, у которых традиция приносить животных в жертву пришла от бурятских шаманов, а те переняли её от северных монголов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 февраля, буддисты Бурятии пообещали провести обряд, посвященный богине Белой Таре, избавляющей от болезней, которые приводят к быстрой или преждевременной смерти, и помолиться за здравие и долголетие российского президента Владимира Путина, а также попросить богиню подарить гражданам России долгую жизнь без страданий и без болезней.