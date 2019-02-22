Лос-Анджелес, США, 22 февраля, 2019, 08:04 — ИА Регнум. В США в возрасте 72 лет ушел из жизни актер Винни Велла, знакомый зрителям по своим ролям в фильме «Казино» и сериале «Клан Сопрано». Об этом 21 февраля сообщил портал Deadline.

Винни Велла

https://twitter.com/DEADLINE/status/1098662656213274624

Семья разместила сообщение о смерти Велла на его официальной странице в Facebook. Актер умер 20 февраля от рака печени. «Мы опечалены сообщением о том, что Винни Велла скончался, и я уверен, что никто не опечален этим больше, чем он сам», — написал родственник Велла в соцсети.

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Напомним, Винни Велла исполнил роль Арти Пискано в фильме Мартина Скорсезе «Казино», который вышел на экраны в 1995 году. В сериале «Клан Сопрано» он сыграл Джимми Петрилли, в этом шоу он снимался с 1999 по 2004 годы.